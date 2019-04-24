شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع التدريجي ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 75.10، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 72.65، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 79.50 على المدى القصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد