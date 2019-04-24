شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليتجاوز مستوى 66.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يعزز توقعاتنا باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 67.00 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر نحو 70.55 على المدى القريب، بينما يحتاج السعر للثبات فوق مستويات 64.90 و64.35 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.90 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد