شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليبدأ بالابتعاد عن مقاومة القناة الهابطة، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 14.73، مع التذكير بأن الثبات دون 15.22 مطلوب لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.73 والمقاومة 15.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط