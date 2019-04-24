شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الاتصالات": اعتماد غالبية عروض شركات المحمول الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جهاز تنظيم الاتصالات، شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى بتوضيح عروضها التجارية المزمع عرضها فى شهر رمضان الكريم أمام المستخدمين، وذلك خلال الاجتماعات الأسبوعية التى يعقدها معهم وفقا لما أكده مسؤول بالجهاز لليوم السابع.

وأكد المصدر أن جهاز تنظيم الاتصالات اعتمد غالبية العروض الرمضانية للشركات خلال الشهر الكريم، اذ لا يتم إطلاق عرض ترويجى من دون موافقة الجهاز حفاظ لحقوق المشتركين والمنافسة العادلة بين الشركات.

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وعادة ما يشهد الشهر الكريم منافسة شرسة بين جميع مشغلى المحمول سواء من حيث العروض الترويجية والخدمات المقدمة، لاسيما وأن كل شركة تعمل على الحفاظ على مشتركيها فى السوق وجذب عملاء جدد للخدمة.

وكان تقرير شهرى لوزارة الاتصالات قد كشف عن استمرار تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول حتى وصلت إلى 93.43 مليون اشتراك بنسبة انتشار الهاتف المحمول 101.09% وذلك مقارنة بنحو 93.78 مليون اشتراك فى ديسمبر 2018 بنسبة انتشار بلغت 101.62% ومقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 101.32 مليون عميل بنسبة انتشار للهاتف المحمول بلغت نحو 111.54%.

ويشير التقرير إلى انخفاض مشتركى المحمول فى الفترة ما بين يناير 2018 إلى يناير 2019 بنحو 7.8 مليون اشتراك، وفقا للتقرير الصادر الشهر الجارى.