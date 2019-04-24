«إعمار مولز» تقر توزيع 10% نقداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم، ما يعادل 10% من رأسمال أسهم الشركة (10 فلوس للسهم).

ترأس الاجتماع، محمد هادي أحمد الحسيني رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين «كيه بي إم جي» كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: تواصل «إعمار مولز» تحقيق أداء متفوق في السوق وتساهم بدور مهم في حفز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي، بفضل الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارة. ومن خلال تطوير وجهات عصرية تتكامل فيها العناصر التجارية والترفيهية، أصبحت «إعمار مولز» خياراً مفضلاً لتجار التجزئة العالميين. ونود أن نشكر مساهمينا على ثقتهم بنا، وهي الثقة التي تشجعنا على مواصلة تطوير وجهات جديدة مبتكرة ترسم ملامح مستقبل قطاع تجارة التجزئة في دبي.