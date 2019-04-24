شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم اعتماد مجلس إدارة للاتحاد لفترة السنوات الثلاث القادمة، من مايو/أيار 2019 إلى إبريل/نيسان 2022، وهم: عبد العزيز الغرير - رئيساً (بنك المشرق)، وخليفة السويدي - نائباً للرئيس (أبوظبي الأول)، وعضوية عمران عبدالله عمران تريم (بنك الاستثمار)، وخميس بوهارون (أبوظبي الإسلامي)، ومحمد عمران الشامسي (رأس الخيمة الوطني)، ود. سليمان موسى الجاسم (الفجيرة الوطني)، وعمرو المنهالي (أبوظبي التجاري)، وحامد كاظم (دبي التجاري)، وعبد الله قاسم (الإمارات دبي الوطني). وتم اختيار جمال صالح، المدير العام.

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