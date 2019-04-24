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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تراخيص» توقع اتفاقيتي شراكة مع «آمر» و«آفاق الإسلامية» تاريخ النشر: 24/04/2019 استمع دبي: ”الخليج 365” وقعت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم الأعمال في مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، اتفاقيتي شراكة مع مركز آمر التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في سوق التنين 2، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل لتحصيل رسوم خدمات الرخص التي تقدم عن طريق المركز إلكترونياً.

وقع الاتفاقيتين عمر الهاملي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في التراخيص وخالد المشغوني الرئيس التنفيذي لمركز «آمر» (روح الاتحاد) و سيف الشحي عضو مجلس الإدارة المنتدب في آفاق الإسلامية للتمويل.

وتعقيباً على الاتفاقيتين؛ قال عدنان العبار المدير التنفيذي لدائرة تراخيص: تهدف استراتيجية تراخيص إلى تسجيل أعلى معدلات سعادة المتعاملين عبر توفير تسهيلات في خدمات التراخيص التي تقدمها الدائرة، وكذلك إيجاد قنوات ذكية ومتطورة لتقديم هذه الخدمات.

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