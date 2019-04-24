«أبوظبي الأول» يحلّق بمؤشر العاصمة فوق 5400 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مسلسل الصعود، ونجح في كسر حاجز 5400 نقطة؛ بفضل الدعم المتواصل من أسهم البنوك، ومع عودة المكاسب ل«اتصالات»، فيما حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مستويات فوق 2800 نقطة، رغم عمليات جني الأرباح.

جاء ذلك على وقع المزيد من النتائج الربيعة القوية للشركات المدرجة، وأخبار الاستحواذ؛ حيث ارتفع اتصالات 0.36% عقب ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول بنسبة 5 %.

كما صعد «دبي الإسلامي» 1.17%، وتصدر مشتريات الأجانب (غير العرب) في جلسة أمس، إثر موافقة مجلس إدارة البنك على بحث إمكانية الاستحواذ على «نور بنك».

ولم يتوقف زخم الشراء الأجنبي في السوقين، بعد أن وصل إلى أكثر من 40 مليون درهم كمحصلة شرائية، (6.2 مليون درهم في دبي، و34.5 مليون درهم في أبوظبي)، وكذا المحافظ الاستثمارية التي ضخت 33.6 مليون كمحصلة شراء أيضاً.

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين 451.6 مليون درهم، منها 292.6 مليون درهم في دبي، و159 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 220.5 مليون سهم، توزعت بواقع 165.5 مليون سهم في دبي، و55 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك من خلال 4150 صفقة.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي مسلسل الصعود بنسبة 0.34% عند مستوى 5404.53 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.58%؛ بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.72%، و«أبوظبي التجاري» 1%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.65% مع انخفاض سهم «الدار» 0.53%، و«رأس الخيمة العقارية» 2 %.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.64% مع نزول «دانة غاز» 1.87%؛ وذلك بالرغم من ارتفاع «طاقة» 3.53%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35 % عند مستوى 2811 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والتأمين.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.37% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.19%، و«الاتحاد العقارية» 0.97%، و«ديار» 1.75%، و«أرابتك» 1.8%، مقابل ارتفاع وحيد ل«إعمار للتطوير» بنسبة 1.04%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.12% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.26%، بيد أن «دبي الإسلامي» ذلل من تراجعات القطاع، مع ارتفاعه 1.17%. وفي المقابل ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» بنسبة 0.63% و«شعاع كابيتال» 0.61 %.

كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.3% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.98%، و«أرامكس» 1.91%.

وحافظ «دبي الإسلامي»على صدارة التداولات بقيمة 85.35 مليون درهم، مغلقاً عند 5.21 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 50 مليون درهم، ليغلق عند 4.91 درهم، ثم سهم «العربية للطيران» بسيولة قدرها 27.7 مليون درهم، وأغلق عند 1.03 درهم.

وسجل «أبوظبي الأول» تداولات بقيمة 54 مليون درهم، مغلقاً عند 16.8 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 22.5 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.22% إلى 4.84 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 20 مليون درهم، وأقفل سعره عند 10 دراهم.

وسجل سهم «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.38% وأغلق عند 0.49 درهم، وعلى العكس، انخفض «مصرف السلام السودان» بنسبة 6.67% مغلقاً عند 1.12 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «طاقة» بنسبة 3.53% وأغلق عند 0.88 درهم، وفي المقابل، كان التراجع الأكثر لسهم «أكسا للتأمين»، ونزل بنسبة 9.82% إلى 0.45 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 66.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 40.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و21 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4.6 مليون درهم محصلة شراء العرب. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 66.4 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، أمس، على أسهم «دبي الإسلامي»، و«جي إف إتش»، و«إعمار مولز»، و«أرامكس»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار العقارية»، و«إشراق للاستثمار»، و«رأس الخيمة العقارية».

وبلغ صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية 33.6 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 6.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و27.25 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 33.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و27.25 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.