أرباح المصارف الأمريكية تتفوق على الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير نشرته شركة «إرنست آند يونج»، أمس، أن أكبر البنوك الأوروبية متخلفة عن نظيرتها الأمريكية من حيث الربحية والحصة السوقية.

وكشف التقرير أن أرباح أكبر عشرة بنوك في أوروبا ارتفعت 35% في 2018 إلى 52 مليار يورو (5ر58 مليار دولار)، بينما تمكنت أكبر عشرة بنوك أمريكية من زيادة أرباحها ب88% إلى 138 مليار يورو خلال العام نفسه. (د ب أ)