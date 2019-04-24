شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المصارف الأمريكية تتفوق على الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير نشرته شركة «إرنست آند يونج»، أمس، أن أكبر البنوك الأوروبية متخلفة عن نظيرتها الأمريكية من حيث الربحية والحصة السوقية.
وكشف التقرير أن أرباح أكبر عشرة بنوك في أوروبا ارتفعت 35% في 2018 إلى 52 مليار يورو (5ر58 مليار دولار)، بينما تمكنت أكبر عشرة بنوك أمريكية من زيادة أرباحها ب88% إلى 138 مليار يورو خلال العام نفسه. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح المصارف الأمريكية تتفوق على الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.