شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تزقزق لأرباح «تويتر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت أرباح بعض الشركات التي جاءت أكثر من المتوقع، الأسهم الأمريكية دفعة قوية في مستهل تداولات جلسة، أمس، مسجلةً مكاسب جيدة، في واحد من الأسابيع الأكثر ازدحاماً في موسم أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز 20 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز وناسداك بنسبة 0.1 ٪ لكل منهما. في الوقت الذي بلغ فيه مؤشر ناسداك 100، والذي يضم أكبر 100 شركة في المؤشر المركب، مستوى قياسياً.

وسجلت شركتا «كوكاكولا» و«يونايتد تكنولوجيز» أرباحاً فصلية أفضل من المتوقع. وارتفعت أسهمها 1.2 ٪ و2.9 ٪ توالياً.

على الرغم من تحقيقها أرباحاً أقوى من التوقعات، تراجعت أسهم شركة «بروكتر آند جامبل» بنسبة 2.7٪.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، مع تدشين أوميكور البلجيكية لصناعة البطاريات أسبوعاً حافلاً بنتائج الشركات بنظرة مستقبلية مخيبة للآمال، بينما ساعدت موجة صعود لشركات الطاقة في كبح الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس بعد صعود لسبع جلسات متتالية، مع هبوط جميع المؤشرات الرئيسية عدا فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم النفط، والذي ارتفع ارتفاعاً هامشياً.

وانطلق موسم النتائج بمذكرة ليست إيجابية تماماً من أوميكور للبطاريات التي تذيل سهمها الأداء على ستوكس؛ بعد أن حذرت المجموعة من أن نمو إيرادات وأرباح 2020 سيكون دون المؤشرات السابقة؛ بسبب تأخيرات في أسواق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

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ونزل سهم رينو 1.4% بعد أن قالت نيسان موتور إنها سترفض مقترحاً لدمج الإدارة من شريكتها الفرنسية، ودعت إلى علاقة مالية على قدم المساواة، وفقاً لتقرير لصحيفة نيكاي.

وكان قطاع النفط والغاز أحد النقاط المضيئة القليلة مع صعود أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بين 1.7% و2%.

وآسيوياً، أغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع متواضع، أمس، في مكاسب قادتها الأسهم المرتبطة بالنفط؛ بعد أن تحركت واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات إيران، بينما نزلت الأسهم الصاعدة في الآونة الأخيرة؛ مثل: فاست للتجزئة وياسكاوا إلكتريك؛ بسبب بيع لجني الأرباح.

وتقدم نيكاي 0.2% ليغلق المؤشر القياسي عند 22259.74 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر 22345.19 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي.

قاد المكاسب قطاعا التعدين والنفط، المرشحان للاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، وزاد مؤشرهما 2.5 و1.3% على الترتيب.

وقفز سهم إنبكس كورب 2.8% واليابان لاستكشاف البترول 1.3% في حين زاد سهم إديميتسو كوسان 1.7%.

في المقابل، عمد المستثمرون إلى البيع؛ لجني الأرباح مع إعلان الشركات اليابانية نتائجها السنوية في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقبيل عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر لعشرة أيام.

ونزل سهم فاست للتجزئة 1.8% بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً، أول أمس الاثنين، وهوى سهم ياسكاوا إلكتريك 2.9 في المئة، بعد صعوده إلى أعلى مستوياته في عشرة شهور خلال اليوم السابق.