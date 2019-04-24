شكرا لقرائتكم خبر عن 450 مليوناً أرباح «دو» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” انخفضت أرباح شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، 12% إلى 449.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة ب 512.6 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام 2018.

ويعود سبب انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات 6%، بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح إلى 32% مقارنة ب 33.2% في 2018. كما يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل 22% لتصل إلى 30.4 مليون درهم مقابل 24.9 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 450 مليوناً أرباح «دو» الفصلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.