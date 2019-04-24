شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «إياتا» و«إيكاو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، مذكرة تعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني «إيكاو»، من أجل تعزيز التعاون في تطوير قطاع طيران آمن وفعال ومستدام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع بين الجانبين، بحضور المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، ومحمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

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