شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «لوكهيد مارتن» ترتفع 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «لوكهيد مارتن» 6% بعد أن حققت أرباحاً أعلى بكثير من التوقعات، في الربع الأول.
وبلغت ربحية السهم الواحد 5.99 دولار، مقابل توقعات ب 4.34 دولار.
كما بلغت الإيرادات 14.3 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار متوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهم «لوكهيد مارتن» ترتفع 6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.