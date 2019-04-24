أسهم «لوكهيد مارتن» ترتفع 6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «لوكهيد مارتن» 6% بعد أن حققت أرباحاً أعلى بكثير من التوقعات، في الربع الأول.

وبلغت ربحية السهم الواحد 5.99 دولار، مقابل توقعات ب 4.34 دولار.

كما بلغت الإيرادات 14.3 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار متوقعة.