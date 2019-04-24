شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الهاشمي تشيد بالدور الحيوي للإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” التقت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، عددا من القيادات الإعلامية في الدولة، لبحث أحدث الاستعدادات لاستقبال الحدث الدولي الأضخم الذي ينظم للمرة الأولى في العالم العربي.

وشددت الهاشمي على الدور الحيوي للإعلام في إنجاح إكسبو 2020 وتحقيقه لأهدافه في أن يكون نافذة يطل منها العالم على رسالة دولة الإمارات ورؤيتها وتطلعاتها.

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