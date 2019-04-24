19.1 مليار ارتفاع محفظة التمويل للبنوك في الربع الأول

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 0.2% خلال شهر مارس الماضي إلى 1675.1 مليار درهم مقارنة مع 1671.9 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي، وبذلك يكون حجم محفظة التمويل للبنوك قد ارتفعت بنسبة 1.11% ( حوالي 19.1 مليار درهم) خلال الربع الأول من العام الحالي.

خلال شهر مارس 2019، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.1 مليار درهم نتيجة انخفاض ودائع المقيمين بمقدار 17.4 مليار درهم، وانخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 2.7 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع مع نهاية مارس الماضي إلى 1748.1 مليار درهم. وبذلك تكون ودائع البنوك قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.43% حوالي 7.5 مليار درهم.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي أمس فقد انخفض إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.5% وذلك من 2909.5 مليار درهم على نهاية شهر فبراير 2019 إلى 2894.9 مليار درهم على نهاية شهر مارس 2019، ورغم ذلك فقد تمكنت البنوك العاملة في الدولة من زيادة أصولها 0.58% (بمقدار زيادة 16.9 مليار درهم) خلال الربع الأول من العام الحالي.

Advertisements

وقال البنك المركزي، إن عرض النقد (ن1) ارتفع خلال مارس الماضي بنسبة 2.2%، وذلك من 501.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير إلى 512 مليار درهم في نهاية شهر مارس.

وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% وذلك من 1321.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2019 إلى 1328.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019. كذلك ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.8%، وذلك من 1619.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2019 إلى 1631.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019.

وعزا البنك المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) خلال مارس الماضي، لارتفاع بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 10.3 مليار درهم في الودائع النقدية. ويرجع الارتفاع في (ن2) إلى الارتفاع في (ن1) على الرغم من انخفاض بمقدار 3.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. فيما يعود الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) وارتفاع بمقدار 5 مليارات درهم في الودائع الحكومية. وبذلك فإن الودائع الحكومية تكون قد ارتفعت 1.67% خلال مارس الماضي إلى 303.1 مليار درهم مقابل 298.1 مليار درهم في نوفمبر الماضي، وخلال الربع الأول من العام الحالي فقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنك في الدولة 3.13% (بزيادة مقدارها 9.2 مليار درهم) ويأتي نمو الودائع الحكومية لدى البنوك مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن الموارد المالية للحكومات المحلية والاتحادية.