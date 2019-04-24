شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «ليف» المصرفية تتيح الفوز بجزيرة خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت منصة الخدمات المصرفية الرقمية «ليف» عن عرض يتيح لأحد عملائها فرصة لربح جزيرة خاصة. ودعت المنصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني عملاءها للمشاركة في العرض الذي يستمر حتى نهاية أغسطس2019، حيث سيكسب العملاء نقاط ولاء «ليفيون» عند استخدامهم تطبيق «Liv» أو بطاقة الخصم الخاصة بهم لإنجاز تعاملاتهم

ويحظى العملاء الذين يجمعون أعلى النقاط شهرياً، بالإضافة إلى 15 عميلاً محظوظاً سيتم اختيارهم عشوائياً، بفرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من العرض. وسيتنافس المشتركون ال20 النهائيون في مسابقة جماعية لتحديد الفائز بالجزيرة الخاصة بالإضافة إلى جائزة قيمتها 100 ألف درهم.

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