شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون: المعرض فرصة لاستعراض ابتكاراتنا وإبداعاتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المشاركون في المعرض، أهمية الفرصة والمناسبة، التي أتيحت لهم؛ لاستعراض برامجهم وتطبيقاتهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات والمجالات، موضحين أنهم استعرضوا أعمالهم للزوار من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والطلبة.

ونوّه هؤلاء بأهمية تنظيم هذه المعارض، التي تنمي لديهم الموهبة والابتكار، وتدفعهم إلى المزيد من الجهد والعطاء؛ لإطلاق مشاريع ريادية في المستقبل من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع.

«آي فيل» لحرارة الإنسان

عرضت مجموعة من الطالبات مشروع «آي فيل»، الذي يتكون من جهاز حساس للاستشعار، يوضع أسفل الكراسي في السيارات والباصات وصالات السينما وغيرها من المرافق؛ حيث يستشعر بحرارة الإنسان في حال الجلوس على الكرسي، ولكن في حال حدوث أي طارئ أو إغلاق للسيارة أو الباص مع وجود ركاب يجلسون على الكراسي من دون الانتباه لهم فإن الجهاز يصدر أصواتاً؛ لتنبيه السائق، ويرسل رسائل إلى الجهة المشرفة، ويجري شحن الجهاز عبر الطاقة المتجددة.

تطبيق «الخياط الذكي»

استعرضت سارة اليماحي طالبة في جامعة الإمارات تطبيق «الخياط الذكي» الموجه للسيدات والفتيات، موضحة أن التطبيق يتيح طلب التصميم الخاص بالسيدات والفتيات من الألف إلى الياء في المنزل؛ بحيث تصل الملابس إلى المنزل وبجودة عالية.

وذكرت اليماحي أن التطبيق يتميز بسهولة اختيار الأقمشة والألوان، ويدعم الدفع عبر التطبيق أو الدفع نقداً لدى تسلم الملابس، ويوضح هيئة الثياب بشكل ثلاثي الأبعاد.

الطاولة الذكية

كشف الطالب عبد الرحيم خالد سنكر من مدرسة هورايزن أبوظبي عن الطاولة الذكية التي يمكن للطلبة والمدرسين استخدامها في حل الواجبات الدراسية والاختبارات، وتقييم أداء الطلبة من دون الحاجة إلى الكتب والأوراق.

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نخلة التقنية الذكية

بينما قدم الطالب محمد الشحات الذي يدرس في الصف الحادي عشر بمدرسة بدع المطاوعة المشتركة «نخلة التقنية الذكية» التي تساعد على تنقية الهواء من الشوائب والغبار والأتربة، وتقوم بتبريد تيارات الهواء الحارة.

بساط البيئة

وعرضت الطالبة أمينة فهد مشروع «بساط البيئة» الذي يتكون من بساط بلاستيكي مع خيوط وأطراف يمكن استخدامه في الحدائق والأماكن العامة لوضع المأكولات والمشروبات عليه، وعقب الانتهاء من الأكل يمكن جمع ما تبقى فوق البساط البلاستيكي؛ من خلال سحب الخيوط التي به ليتحول إلى كيس للقمامة.

ساعدك الإلكتروني

بينما استعرضت الطالبة سارة ناصر من جامعة زايد فكرة «ساعدك الإلكتروني» وهي عبارة عن سلة تساعد على التسوق بكل سهولة؛ حيث تتكون من سلة تسوق تحمل جهازاً للتحكم بعجلات السلة، ويمكن التحكم بحركة السلة نحو الأمام أو الخلف، وأوضحت سارة: إن هذه الفكرة تساعد كبار السن وأصحاب المهن في تسهيل عملية الشراء عليهم باستخدام سلة أو عربة التسوق.

جهاز تبريد

كشف الطالب أحمد سالم الشامسي من مدرسة الظاهرة للتعليم الأساسي والثانوي عن جهاز تبريد مياه الخزانات بالطاقة الشمسية؛ حيث يتكون نظام التبريد من خزان رئيسي يحتوي على الماء الساخن، ووحدة تبريد تعمل على الطاقة الشمسية إضافة إلى خزان فرعي يوصل الأنابيب الواجب وصولها للمنزل.