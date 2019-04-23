شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحريرى يؤكد أهمية برامج الإصلاح ودور البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، اليوم الثلاثاء، على أهمية برامج الإصلاح الاقتصادى بما يعود بالمصلحة العامة على المواطن اللبنانى، لافتا إلى التزام الحكومة بمكافحة الفساد، مشيدا بدور البنوك اللبنانية فى دعم الاقتصاد اللبنانى.

وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.

وأعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الجراح الصباح، عن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان جائزة "أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2019 "تقديرًا لإنجازاته وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى".

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن جائزة "محافظ العام"، هى أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظى البنوك المركزية، وتستند إلى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الذى يتكون من 20 دولة عربية، وتمنح هذا العام لرياض سلامة منصب حاكم البنك المركزى اللبنانى.

وقال وسام فتوح، إن رياض سلامة وهو الحاكم الخامس لمصرف لبنان منذ تأسيسه عام 1964، عمل على تجاوز أصعب الظروف التى مرت بلبنان وحافظ على استقرار الليرة اللبنانية، وأنعش القطاع المصرفى اللبنانى ووصل النمو الاقتصادى عبر جهوده وجهود الحكومات المتتالية، وخاصة حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى إلى 7 و 8%.

وأكد وسام فتوح، أن رياض سلامة، حافظ على متانة الأوضاع المالية فى لبنان من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، وتطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالى، وتعزيز الشمول المالى، وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الناشئة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك ، كما ساهم فى سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطى مصرف لبنان إلى أكثر من 50 مليار دولار.