شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين رئيسا جديدًا لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أصدر قرارًا بتعيين رشيد حشيشي رئيسًا لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري.

وأشار التلفزيون الجزائري إلى أن بن صالح أنهى بذلك مهام رئيس الشركة السابق عبد المؤمن ولد قدور، دون ذكر مزيد من التفاصيل.