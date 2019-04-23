تعرف على أكبر التخفيضات بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"

كتب مدحت وهبة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويستقبل المعرض الجمهور بدءً من صباح غدًا الأربعاء، على مدى إحدى عشرة ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات...