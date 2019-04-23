"التموين": أكثر من 180 شركة بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان وتخفيضات فى الأسعار

كتب مدحت وهبة
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن مشاركة أكثر مِن 180 شركة فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، وأقل تخفيضات من 15 و20%، فى حين يوجد تخفيضات لبعض المنتجات تصل إلى 30%، لافتا إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة.
وأضاف الوزير أن مُعدل التخفيضات فى أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه تتم إتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين فى معارض سوبر ماركت أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر،...
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