شكرا لقرائتكم خبر عن " جهاز الإحصاء": أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى حتى 34 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الأستهلاكية الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر أبريل الجارى، والتى تتراوح من 90 يوما وحتى 34 شهرا.

وأوضح جهاز الإحصاء فى تقرير ، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 1.5 مليون طن، يكفى لمدة 7 أشهر، فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 237 ألف طن ويكفى لمدة تتراوح من 3-4 أشهر ، كما أشار الجهاز فى تقريره، إلى أن الرصيد المتاح من اللحوم، والذى بلغ 171 ألف رأس "عجول" تكلفى لمدة تصل إلى 34 شهراً.



