شكرا لقرائتكم خبر عن قطرة : 3 حلول لخفض استهلاك المياه في غسيل الملابس والان نبدء بالتفاصيل

كشف البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في السعودية "قطرة" ، عن أن نسبة استهلاك المياه في غسيل الملابس هي ١٩٪ . وأوضحت أنه يمكن خفض هذه النسبة من خلال 3 حلول مستدامة وهي: 1. استخدام كمية المياه المناسبة للملابس. 2. تجميع الملابس لغسلها مع بعض وعدم تقسيمها لمجموعات. 3. استخدام الغسالات الأمامية لأنها تستهلك معدل مياه أقل من غيرها.

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