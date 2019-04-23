شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من محمود محى الدين لزيادة الاستثمار أبرزها توطين التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمود محى الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، 3 نصائح لتحقيق ما وصفه بالاستثمار المؤثر فى مصر، قائلا : إن هناك 3 أبعاد للاستثمار وهى أولا الاستثمار فى الاقتصاد الجديد والتحول الرقمى، من خلال الاستثمار فى قواعد البيانات وشبكة المعلومات وتطبيقات الذكاء الصناعى، وثانيا الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية من خلال استثمارات ضخمة ليس فقط فى المبانى ولكن فى التدريب والمدرسين والأدوات والقائمين على الرعاية الصحية.

وأضاف محى الدين، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، المنعقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن البعد الثالث هو توطين التنمية لتوليد فرص جيدة للتشغيل فى مصر، وذلك عبر مراعاة المزايا النسبية لكل مركز أو محافظة،وتقوم بعمل البنية الأساسية، وتحدد الإمكانيات الزراعية والصناعية التى يمكن تطويرها فى هذا المكان، وفى أماكن قريبة من مراكز التجمع السكنى لتوفير تكلفة النقل والمواصلات وتقريب أثر المصانع والشركات ومجالات التجارة من محيط العمرانى، كما يطور مجالات التدريب خاصة المجتمعات الريفية.

وتابع قائلا : أن توفير التمويل لتلك المشروعات، يتحقق من خلال امتلاك الدولة الأراضى والتراخيص ومناخ الاستثمار، ولذا ليس بالضرورة إنشائها تلك المشروعات لعدم التحميل على موازنة الدولة، ولكن طرح المشروعات للشراكة ، مضيفا أن هناك جهود من وزارة الاستثمار لتحقيق ذلك من خلال إنشاء مراكز صناعية قريبة من التجمعات السكنية مثل بنها والصف، وهم على وشك الافتتاح، كما نحتاج إلى إنشاء مراكز فى كل محافظة مع مراعاة الدراسة والإعداد الجيد لها.