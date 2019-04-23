شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال : فرص للشراكة مع القطاع الخاص فى الشركات التابعة للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص ، من بينها ادارة وتطور شركات الغزل والنسيج وشركة النقل والهندسة لصناعة اطارات السيارات وهناك مفاوضات مع شركة بريللى العالمية بحيث يتم نقل مصنع الشركة من سموحة الى منطقة العامرية ، بجانب شركة النصر لصناعة السيارات وشركات النقل البرى والبحرى.

وأضاف توفيق، خلال لقاء مع غرفة التجارة الامريكية ، أن هناك فرصا فى قطاعات السياحة والمقاصد السياحية التابعة للقابضة للسياحة وسيتم عمل تطبيق للترويج للمقاصد السياحية العامة ، كما أن هناك فرصا فى شركة النصر للأسمدة بالسويس أيضا للشراكة مع القطاع الخاص ، علاوة على وجود مفاوضات مع باتا العالمية للعودة للسوق المصرى مع شركة باتا المصرية، مضيفا أن الشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة مثل صيدناوى وبنزايون وبيع المصنعات بها فرص استثمارية لمشاركة القطاع الخاص أيضا .

وأوضح وزير قطاع الأعمال ، أن القطاع به 45 شركة خاسرة نسعى إلى تعويم نحو 26 شركة منها بالاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية ، كما يتم حاليا فى تطوير شركات الغزل والنسيج وإنشاء 3 مراكز صناعية فى المحلة وكفر الدوار وحلوان ، مشيرا الى أهمية استعادة القطن المصرى لعرشه مجددا من خلال تطوير المحالج ورفع الكفاءة والجودة.