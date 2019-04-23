10 شروط لإقامة خيمة رمضانية بالمنشآت السياحية.. تعرف عليها

كتب: الوطن أعلنت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الرسمي "فيسبوك" عن ضوابط إقامة سرادقات "خيم رمضانية"، خلال شهر رمضان داخل المنشآت السياحية. إقامة الخيام يشترط الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، وبشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتي تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

1- أن يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية.

2- أن تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل...

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