شركات التطوير العقاري تقلص مساحة الوحدات السكنية لتيسير التكلفة

دبي - الخليج 365 :

كشفت الإحصائيات التي أجراها فريق البحث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيام شركات التطوير العقاري في دبي بتقليص حجم الوحدات العقارية بصورة تدريجية بهدف توفير عقارات ذات تكلفة ميسرة للمستثمرين والمستخدمين. وعلى الرغم من ذلك، شهد متوسط سعر القدم المربعة ارتفاعاً تدريجياً مع مرور السنين.

وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في تحليلات بيانات المعاملات التي أجرتها منصة ’بروبرتي فايندر‘ لكلٍ من العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء بين عامي 2015 و2019، والتي شملت بمعظمها الشقق السكنية.

وقد أشارت نتائج المقارنة التي أجريت على 28 ألف شقة متداولة بين عامي 2015 و2019 إلى انخفاض متوسط مساحة العقارات قيد الإنشاء، إذ بلغ متوسط مساحة الاستوديوهات قيد الإنشاء المتداولة في دبي في عام 2015 حوالي 480 قدم مربعة، وانخفض متوسط المساحة تدريجياً ليصل إلى 406 قدم مربعة في عام 2019. وبالمثل، بلغ متوسط حجم الشقق السكنية قيد الإنشاء والمكونة من غرفة نوم واحدة والمباعة في عام 2015 حوالي 845 قدم مربعة، لينخفض اليوم إلى 670 قدم مربعة.

كما شمل هذا التوجه الشقق السكنية المكونة من غرفتي نوم أيضاً، حيث انخفضت مساحة الوحدات قيد الإنشاء من 1300 قدم مربعة في عام 2015 إلى 980 قدم مربعة هذا العام.

وقد اعتمد المطورون هذه الاستراتيجية من أجل تخفيض السعر الإجمالي للعقارات وجذب عملاء جدد.

وعلى الرغم من ذلك، بينت نتائج المقارنة ارتفاع متوسط سعر القدم المربع لوحدات الاستوديو قيد الإنشاء المباعة بسعر 1.409 درهم إماراتي في عام 2015 إلى 1.630 درهم إماراتي في عام 2019. وبصورة مماثلة، ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للوحدات السكنية قيد الإنشاء المكونة من غرفة نوم واحدة من 1.161 درهم إماراتي في عام 2015 ليصل اليوم إلى 1.363 درهم إماراتي.

وبإيجاز، فقد انخفضت مساحة الوحدات العقارية إلا أنها أصبحت أكثر تكلفة على مر السنين.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن يؤثر هذا التوجه على المستثمرين الباحثين عن عائدات مالية على المدى القصير، إلا أنه يتوجب عليهم الأخذ في الاعتبار أن العقارات الأصغر مساحة قد لا تجذب المستأجرين في سوق عقارية تزخر بالعروض. ووفقاً لأبحاث ’بروبرتي فايندر‘، من المقرر أن يدخل نحو 41 ألف منزل إلى سوق دبي في عام 2019، بينما شهد العام الماضي تسليم حوالي 28 ألف منزل.

وبهذا الصدد، أوضحت لينيت آباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘: "من الضروري أن يدرك المستثمرون ما سيحصلون عليه عند شراء العقارات قيد الإنشاء، لا سيما في ظل التوجه الذي يشهده السوق نحو الوحدات الأصغر مساحة. وإذا كانت إستراتيجيتهم تتمحور حول البيع بمجرد تسليم الوحدة، فقد يواجهون صعوبة في العثور على مشترين في السوق الثانوية التي استمدت زخمها من المستخدمين النهائيين على مدار العام الماضي والذين أصبحوا أكثر ذكاءً وبات أمامهم العديد من الخيارات للاختيار من بينها".

كما يجب على المستخدمين النهائيين أيضاً توخي الحذر والانتباه عند شراء الوحدات قيد الإنشاء، لأن انخفاض مساحة العقارات سيؤثر على إمكانية السكن فيها.



مجمعات سكنية تحت دائرة الضوء

يشهد عدد من المجمعات العقارية، مثل مجمع الخليج التجاري و’دبي هيلز استيت‘ و’ميدان‘ ومدينة محمد بن راشد، انخفاضاً في حجم العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

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وعلى سبيل المثال، لا تتجاوز مساحة شقق الاستوديو المكونة من غرفة نوم واحدة المتداولة حالياً في مجمع الخليج التجاري حجم شقق الاستوديو المباعة منذ 4 سنوات (والتي كانت تبلغ حوالي 600 قدم مربعة)؛ حيث تبلغ مساحة الاستوديو في هذا المجمع اليوم 454 قدم مربعة فقط.

وفي الوقت نفسه، تقلصت مساحة وحدات الاستوديو قيد الإنشاء في كل من ’دبي هيلز استيت‘ و’ميدان‘ ومدينة محمد بن راشد، من 539 قدم مربعة في عام 2016 إلى 372 قدم مربعة فقط حالياً، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفاً عن مساحة الغرف الفندقية المتوسطة في دبي (والتي تبلغ مساحتها حوالي 270 قدم مربعة).

بينما شهدت الشقق قيد الإنشاء المكونة من غرفة نوم واحدة انخفاضاً كبيراً في المساحة، وذلك من 941 قدم مربعة إلى 590 قدم مربعة في غضون أربع سنوات، وذلك بحسب نتائج المقارنة التي أجريت بين ألف شقة قيد الإنشاء متداولة بين عامي 2015 و2019.

ولم تستثنى منطقة الفرجان من هذا التوجه، حيث تشهد الشقق قيد الإنشاء انخفاضاً في المساحة أيضاً. ومع ذلك، تقوم شركات التطوير العقاري بإنشاء الشقق السكنية المخدمة في المجمعات السكنية مثل الخليج التجاري والفرجان لاستهداف زوار معرض إكسبو 2020. وهو ما يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تدفعهم لتقديم عقارات أصغر مساحة إلى السوق.



مقارنة من حيث الأسعار

من حيث أسعار العقارات، انخفضت مساحة الشقق قيد الإنشاء التي لا يتجاوز متوسط قيمتها 1.2 مليون درهم إماراتي من 909 قدم مربعة في عام 2015 إلى 682 قدم مربعة في عام 2019، وذلك وفقاً لمعاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومع ذلك، فقد ارتفعت مساحة تلك الشقق في السوق الثانوية من 826 قدم مربعة في عام 2015 إلى 964 قدم مربعة في عام 2019.

هذا وشهدت الشقق قيد الإنشاء والتي تتراوح قيمتها بين 500 ألف درهم إماراتي ومليون درهم إماراتي انخفاضاً في مساحتها من 741 قدم مربعة في عام 2015 إلى 593 قدم مربعة في عام 2019.

أما العقارات قيد الإنشاء التي تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون درهم إماراتي والتي تم تداولها في عام 2015، فقد بلغت مساحتها 1062 قدم مربعة، بينما انخفضت مساحتها اليوم لتبلغ 800 قدم مربعة فقط.

ويبدو أن هذا التوجه ينطبق على جميع فئات الأسعار؛ حيث تقلصت مساحة الشقق قيد الإنشاء التي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين درهم إماراتي بهدف خفض قيمة التكلفة الإجمالية.

انخفاض المساحة يشمل منازل تاون هاوس

شهدت الفلل ومنازل تاون هاوس أيضاً تقلصاً في المساحة. وبحسب المقارنة التي أجريت على 2275 صفقة بين عامي 2015 و2019، فقد انخفض حجم الفلل / منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي نوم من متوسط 2620 قدم مربعة في عام 2016 إلى 2046 قدماً مربعة في عام 2019. في حين تقلصت مساحة الفلل /منازل تاون هاوس المكونة من 3 غرف نوم من 2836 قدم مربعة إلى 2374 قدم مربعة في غضون 3 سنوات.