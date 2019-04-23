عمومية "إعمار للتطوير" تصادق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.04 مليار درهم

دبي - الخليج 365 :

وافق الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة إعمار للتطوير ش.م.ع ، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR) حصة الأغلبية فيها، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، أي ما يمثل 26 بالمئة من رأس مال الشركة أو 26 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير" و إعمار العقارية : "تعتمد ’إعمار للتطوير‘ استراتيجية تقوم على تعزيز النمو والاستعداد لمواكبة المستقبل من خلال مواصلة العمل على تأسيس وجهات سكنية ذكية تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء. كما نتواصل أيضاً مع المستثمرين في أهم الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الصين، لنلقي الضوء على تميز أساليب الحياة العصرية التي تقدمها وجهاتنا، بالتزامن مع تعريفهم بالعائدات الكبيرة على الاستثمار التي تحققها لهم. ونود في هذه المناسبة أن نشكر جميع مساهمينا على ثقتهم بنا، وسنستمر في العمل على تطوير وجهات مميزة ترسخ مكانتنا بين أبرز شركات التطوير العقاري في العالم".

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وكانت "إعمار للتطوير" قد أعلنت في أكتوبر 2018 عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، تمثّل 26 بالمئة من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وخلال العام الماضي، حققت "إعمار للتطوير" صافي أرباح بقيمة 3.901 مليار درهم (1.062 مليار دولار)، بنمو نسبته 42 بالمئة مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2017. ووصل إجمالي الإيرادات في 2018 إلى 15.433 مليار درهم (4.202 مليار دولار)، بنمو نسبته 74 بالمئة مقارنة بإيرادات عام 2017. وبما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمشاريع السكنية التي تطلقها "إعمار"، حققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 14.240 مليار درهم (3.877 مليار دولار) خلال عام 2018.

وسجلت "إعمار للتطوير" في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي، شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي والعالم. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29.800 وحدة سكنية.