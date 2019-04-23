"الاتحاد إسكو" و"طاقتي" يعلنان عن تنظيم دورة تدريبية جديدة في مجال فحص وتدشين...

دبي - الخليج 365 :

أعلن برنامج دبي لكفاءة الطاقة "طاقتي"، المكتب المتخصص بإدارة استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة، والذي تم إنشاؤه تحت إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، عن إطلاقه دورة تدريبية جديدة ومعترف بها عالمياً في مجال فخص وتدشين المباني. ويتم تنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي ضمن "برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة" وهو مبادرة لحكومة دبي وتحت إدارة برنامج دبي لكفاءة الطاقة "طاقتي"، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستساهم دورة "اختصاصي تدشين مباني معتمد" الذي تمّ تطويرها من قبل "جمعية مهندسي الطاقة" العالمية (AEE)، في تدريب وبناء قدرات المشاركين حول التفاصيل التقنية والمبادئ الأساسية في مجالات فحص وتدشين المباني (قبل جاهزيتها للخدمة) مثل التصاميم والتركيب والاختبارات الوظيفية للمبنى وإمكانيات ملاّك المباني في تلبية متطلبات العمليات. ويتضمن البرنامج تدشين الأبنية الجديدة وإعادة تدشين المباني فضلاً عن أفضل ممارسات التدشين للأبنية الذكية. وتمّ تصميم الدورة الجديدة المؤلفة من 12 فصل ليستفيد منها ملاّك المباني والمهندسين والمعماريين ومطوري البناء والاستشاريين ومدراء المرافق وخبراء الفحص والتدشين والمدققين وشركات خدمات الطاقة والمتخصصين من مختلف القطاعات المرتبطة بمجال تعاقدات البناء.

وسيتم إقامة الدورة بالتعاون مع الجامعة البريطانية بدبي في الفترة 29 أبريل وحتى 2 مايو الجاري. وفي نهاية الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام، ستتاح للحاضرين الفرصة لإجراء اختبار لنيل شهادة "اختصاصي تدشين مباني معتمد".

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وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد إسكو": "تهدف دورة "اختصاصي تدشين مباني معتمد" إلى تعزيز مهارات ومعارف المتخصصين العاملين في مبادرات كفاءة الطاقة في إمارة دبي. ونحن فخورون بأن نكون أول مؤسسة تنظم دورة تدريبية عالمية المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كخطوة رائدة تعكس التزامنا في تعزيز الإمكانيات والخبرات لتحقيق هدف دبي الطموح المتمثل في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030".

واختتم الجاسم: "نواصل سعينا في تقديم برامج ودورات تدريبية لضمان تحقيق الجودة والتميّز في سوق كفاءة الطاقة ضمن برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة. وسنقدّم دورة تدريبية متطورة مثل دورة "اختصاصي تدشين مباني معتمد" للأسواق التي نستهدفها الأشهر القادمة. وتعكس الدورة الجديدة التزامنا بتعزيز قطاع كفاءة الطاقة وخلق فرص قيّمة تساهم في تعزيز التطور المهني".

الجدير بالذكر، تم إطلاق برنامج دبي لكفاءة الطاقة "طاقتي"، في أبريل 2018 استجابةً للاحتياجات المتنامية للتعليم والتدريب حول كفاءة الطاقة من جانب أصحاب المصلحة ضمن قطاع الطاقة في دبي. ويتضمن جدول برنامج 2019 من 18 دورة تشمل دورات تدريب معتمدة دولية ومحلية تتماشى مع احتياجات التعلم والتطوير لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة في دبي.