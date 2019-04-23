رئيس الموانئ يعلن جاهزية ميناء ضباء لاستقبال جميع أنواع السفن بطاقة 10 ملايين طن سنويا

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أكد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم عقب زيارته التفقدية لميناء ضباء : أن الميناء جاهز لاستقبال السفن بجميع أنواعها ويعمل وفق الأسس العالمية بطاقة إستيعابية تزيد عن 10 مليون طن سنويا ، و 6000 راكب يومي ، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على زيادة فاعلية الميناء للاستفادة من طاقته الكاملة ، حيث تمكن العام الماضي من نقل اكثر من مليوني طن من البضائع التجارية ، إضافة إلى 370 ألف راكب ، وأستقبل أكثر من 1800 سفينة .

وقال معاليه : لقد إستطاع الميناء خفض مدد إنتظار فسح بضائع الشاحنات فيه من 3 أيام إلى 6 ساعات فقط ، في إنجاز خفف على العملاء أعباء الإنتظار والتكاليف ، وهو ماتهدف إليه الهيئة من حيث تقليل مدد إنتظار العملاء الذين يهمهم أن تنجز أعمالهم بأسرع وقت ممكن .

وأضاف : أن الهيئة تعمل حالياً على منهجية زيادة فعالية الخدمات المقدمة في موانئها والاستفادة من طاقتها الإستيعابية التي تعتبر حاليا في أعلى معدلاتها ، وذلك من خلال إعداد العديد من البرامج ، من ضمنها تطوير عقود الإسناد والتشغيل بجميع أنواعها في خدمات الموانئ، وتعمل على وضع مؤشرات قياس الأداءلزيادة الانتاجية في الموانئ ، وستسهم هذه المؤشرات في رفع الكفائة التشغيلية في المحطات مما ينعكس على أداء الموانئ، ومن أهم هذه المؤشرات التشغيلية، الطاقة الاستيعابية للرصيف، ومعدل انتاجية الرصيف، وانتاجية الرافعة، ومعدل زمن بقاء السفينة على الرصيف .

وفيما يتعلق بحركة السياحه البحرية قال المهندس الخلب : موانئ الهيئة تستقبل الركاب حاليا وباستطاعتها استقبال السفن السياحية وماننتظره الآن هو جاهزية اللوائح التنظيمية الجديدة من الجهات ذات العلاقة ، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المميز والأماكن السياحية الطبيعية للمملكة : يعد سبابا مهماً في توجه سفن السياحه إلى الموانئ السعودية، وذلك في تطور جديد على صعيد رحلاتها السياحية.

وكان المهندس الخلب قد وقف اليوم على ميناء ضباء وراجع الاستعدادات القائمة لاستقبال موسم الركاب خلال الاجازات والأعياد وشدد على ضرورة العمل المتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسهيل حركة الركاب والبضائع خلال الفترة القادمة في الميناء .