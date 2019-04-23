شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 14703 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2295 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 18382 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 650 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1660 نقطة، صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.