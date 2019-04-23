شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: خط ساخن رقم 15100 لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق عن تخصيص خط ساخن رقم 15100 لتلقى شكاوى المرافق بالمدن الجديدة.
وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التواصل مع السكان بمنطقة إسكان المستقبل على أرض الواقع والاستماع إلى شكواهم، مؤكدا أنه تم توجيه الإدارات المعنية بسرعة حل الشكاوى المقدمة والمتابعة مع رئيس الحى وعرض تقرير يومى بما تم إنجازه .
وأوضح الغيطى أنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بإسكان ١٠٠م شمالى وجنوبى تحت إشراف نائب التنمية، مؤكدا أنه تم إلزام الشركة بالنظافة اليومية بالمنطقة ورفع القمامة وتزويد المناطق بصناديق القمامة وعمل دورية لرفع القمامة من المناور وممرات العمارات.
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