250 ريالا شهريا الفرق في توفير مكيفات الإسبليت والشباك

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وبيَّن مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة، أن التجارب العملية أثبتت الجدوى الفعلية من أنظمة العزل الحراري في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، لافتين إلى أن العزل يزداد أهمية في البيئات الحارة، التي تحتاج إلى تشغيل أجهزة تكييف ومبردات لفترات طويلة صباحاً ومساءً، وهو ما ينعكس على الأرقام الشهرية في فواتير الكهرباء.
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