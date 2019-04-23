شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتحفيز الصناعة والتصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير، تستهدف تعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية.

وتضمن الملتقى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي أرض وقرض صناعي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي. وقد تضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي إلى أن مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير ستساهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية، وارتفاع الصادرات وتنمية الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة.