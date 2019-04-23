شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت الهيئة العامة للجمارك ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت «دفتر الكارنيه» للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة. وقَّع مذكرة التفاهم كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي، وذلك بمقر المجلس بالرياض. » آلية إدخال السلع وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى المجلس عملية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ويكون الجهة الضامنة أمام الهيئة العامة للجمارك. ويتوقع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وبخاصة قطاع المؤتمرات والمعارض ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية .

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