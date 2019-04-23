شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء لصناعيي الرياض لمناقشة مشاكل القطاع والان نبدء بالتفاصيل

تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض اللقاء الثالث لمجلس صناعيي الرياض تحت عنوان «القطاع الصناعي الخاص والتشاركية الإيجابية مع منظومة الصناعة» بحضور نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. عبدالعزيز العبدالكريم.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس صناعيي الرياض بندر الخريف: إن اللقاء الثالث الذي يحتشد فيه ممثلو القطاع الصناعي في اللجنة، وفريق صناعة 2030 مع المستثمرين وأصحاب المصانع والعاملين في القطاع، ‏بهدف اطلاعهم على آخر التطورات في الشأن الصناعي وما يدور من نقاشات ومبادرات مع الجهات ذات العلاقة ‏لخدمة مصالح القطاع والعاملين والمستثمرين فيه.

ولفت الخريف إلى أن اللقاء سيناقش كل القضايا والمشكلات، التي تواجه الصناعيين ووسائل تعزيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتدعيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابع أن اللقاء يستهدف كذلك تذليل المعوقات، التي يواجهها قطاع الصناعة باعتباره أهم القطاعات، والتي تستند عليها رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد وطني متين، ومن ثم ضرورة تحسين بيئة الصناعة وتحفيزها للوفاء بمتطلبات التطوير التي تعلقها الرؤية على القطاع وتعزيز تنافسيته، لافتاً إلى أن من أهم الأهداف في هذا الإطار تحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني، وتوطين التقنية الصناعية الحديثة.