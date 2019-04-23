شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية و«سابك» تحتفلان بتخريج متدربي «نصنع» والان نبدء بالتفاصيل

بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» يوسف البنيان ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي احتفلت الغرفة أمس الأول بتخريج أول دفعة من برنامج الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي «نصنع»، الذي عقدته بالشراكة مع شركة «سابك» ضمن جهودها لدعم قطاع الأعمال الشاب، لمساعدة المستثمرين الشباب في تأسيس مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج التدريبية المنتهية بإنشاء مصانع لخريجي البرنامج بحضور عدد كبير من المسؤولين في «سابك» ومجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمختصين.

وقال الخالدي: إن برنامج «نصنع» بما يُقدمه من فرص تدريبية متنوعة لشبابنا وتعزيزه لمفهوم ريادة الأعمال، التي تعتمد في تطورها ونموها على الأفكار غير التقليدية القابلة للتحوُّل إلى مشاريع صناعية ناجحة، يُمثل أحد القنوات المهمة في تدعيم تطلعات الرؤية وأهدافها، فهو بمثابة الفرصة لأبنائنا الشباب للانطلاق في تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

من جهته، امتدح البنيان برنامج «نصنع»، مؤكدا أنه يسير نحو تشجيع ثقافة العمل الحر، لافتا إلى أن محاور البرنامج جاءت تخصصية قدمها مدربون أكفاء، ومبينا أن مثل هذه البرامج تأتي ثمارها في تقديم كوادر وطنية في تخصصات مختلفة ولديهم الرغبة القوية في خوض المنافسة متسلحين بالعلم والابتكار.

وكرم البنيان والخالدي في البداية المدربين المشاركين في تقديم البرنامج وهم: خالد الغامدي، ورأفت آل سرير، وعبدالله الدويش، وعبدالله الصانع، وعبيد العبيد، ومثنى الرقطان، ومحمد العويد، ونسيم زعمط.

كما تم تسليم المتدربين، الذين بلغ عدد 15 متدربا شهادات اجتياز البرنامج وهم: إبراهيم الدوسري، وزبنان الدوسري، وحسين آل سيف، وحسين أبو حسون، وحمد فهد المنصور، وخالد المالكي، وصالح العسكر، وعبدالله الهاجري، وفراج الشمري، ومحمد الجعفر، ومحمد الخالدي، ومشعل الصالح، ونايف الحربي، وهادي القحطاني.