شكرا لقرائتكم خبر عن 108 ملايين برميل وقود وفرتها «الكهرباء» في 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

وفرت « السعودية للكهرباء» نحو 108 ملايين برميل وقود منها، أكثر من 45 مليون برميل مكافئ من الوقود الخام و63 مليون برميل من وقود الديزل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أنها نجحت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الطاقة لمحطات التوليد، واستخدام التقنيات الحديثة، وخفض استهلاك الوقود الخام والديزل في محطات التوليد لديها، وأنها وصلت بحجم إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى 77 جيجاوات.

وأفادت الشركة بأنها طرحت أكثر من 100 فرصة استثمارية، مبينة أن إجمالي قيمة العقود الموقعة للسنوات الخمس الماضية بلغ 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة التعاقد مع الشركات المحلية 80%، وإجمالي مشتريات المواد وقطع الغيار 32 مليارا، بينما بلغت نسبة الشراء من المصانع السعودية 67%.

وبينت أنها قامت بدعم قدرات الكوادر الوطنية والوصول بنسبة توطين الوظائف في الشركة إلى أكثر من 92%، وقدمت ميزة تنافسية لأسعار المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل المنتجات الأجنبية.

وقالت «السعودية للكهرباء»: إن عدد المصانع المسجلة لديها حتى نهاية 2018 ارتفع إلى 575 مصنعا وطنيا، مقارنة بـ 498 مصنعا في 2016، بزيادة 77 مصنعا.