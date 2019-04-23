شريف كامل مرشحا لرئاسة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة خلفا لطارق توفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن ترشيح عدد من أعضاء الغرفة لمجلس الإدارة، خلفا لمجلس الإدارة الحالى، برئاسة طارق توفيق ،على أن يتم إقرار الترشيحات رسميا أخر شهر مايو المقبل. وجاءت الترشيحات كالتالي وجاءت الترشيحات كالتالي شريف كامل رئيسا لمجلس إدارة الغرفة . وبول جريفس نائبا للرئيس ، وداليا وهبة نائبا للرئيس. Advertisements وعمرو علام نائبا لشؤن العضوية وخالد أبو بكر نائبا لشؤن البرامج،و جرجس عبد الشهيد ، نائبا للشؤن القانونية. وترشح كامل صالح أميناً للصندوق ،والعضوية كل من شريف الخولى و سيف الدين صادق وسها على.

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