شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم، الثلاثاء، 23-4-2019، استقرارها لليوم الثانى على التوالى، ليسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيها لعيار21، وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى. أسعار الذهب اليوم فى مصر : Advertisements عيار 21 سجل 610 جنيها عيار 18 سجل 523جنيها عيار 24 سجل 697.25 جنيها الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها أوقية الذهب : 1275 دولارا. عيار 21 سجل 610 جنيها عيار 18 سجل 523جنيها عيار 24 سجل 697.25 جنيها الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها أوقية الذهب : 1275 دولارا. وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019. سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصرى.

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