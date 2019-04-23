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وزير البترول: انتهاء مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بداية 2020.. فيديو وصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: انتهاء مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بداية 2020.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن معمل التكرير بأسيوط سيضيف الوحدات الجديدة لإنتاج البنزين عالى الأوكتين سيعمل على تغطية كافة الإمدادات البترولية لمحافظات الصعيد والمنيا وبنى سويف، لافتا إلى أنه سيوفر بنزين 90 و95 و80.

وأضاف الملا، خلال تفقده للأعمال الخاصة بإنشاء الوحدات الخاصة بالبنزين عالى الأوكتين، أن جزء كبير من تلك المكونات مكونات محلية للشركات الوطنية، لافتا إلى أنه تم إنجاز 43% من المشروع والمخطط إكماله فى الربع الأول من العام القادم، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع 450 مليون دولار بكافى المراحل الخاصة به

 

ويقوم اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة فى مجموعة من شركات البترول بأسيوط، ومنها شركة أسيوط لتكرير البترول، وأبدى الوزير خلال تفقده معرض بتروتريد، تأكيده على أهمية تلك المنتجات، والاهتمام بستويقها باعتبارها منتج محلى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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