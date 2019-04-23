شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: ضاعفنا أرباح الشركات التابعة فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم مضاعفة أرباح الشركات التابعة نحو 119 شركة العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق.

وقال توفيق ، خلال كلمته فى لقاء غرفة التجارة الامريكية لعرض فرص الاستثمار فى قطاع الاعمال العام، إن نتائج الأعمال حققت طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه.

مشيرا إلى صافى الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018، أصبح 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافي ربح عن العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.

وأضاف هشام توفيق أن الشركات حققت خلال العام المالي 2017/2018 إيرادات نشاط بقيمة 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه عن العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 20.8%. وبلغ حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي 2017/2018 نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016/2017.

وكان الوزير استعرض فى بداية كلمته نبذة مختصرة عن وزارة قطاع الاعمال العام،لافتا أن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة هي: القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للتأمين، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الشركات تعمل فى العديد من المجالات.

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