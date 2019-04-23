شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصر تحتفل بالكباتن الأكثر تميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ·هدايا قيمة من الشركة للكباتن في القاهرة و الاسكندرية و المحافظات

أقامت شركة كريم مصر – المنصة الرائدة في مجال النقل التشاركي- عددًا من الاحتفاليات في القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق وبورسعيد، لتكريم المئات من كباتن الشركة الذين قدموا أداءً متميزا في 2018، ويأتي ذلك في إطار اهتمام كريم مصر بتقديم الدعم والتقدير لشركائها في النجاح من "الكباتن"، خاصة الذين قدموا اكبر عدد من الرحلات وحصلوا من خلالها على أعلى تقييم لجودة خدماتهم من عملاء الشركة.





وفي هذا السياق، صرح المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، قائلًا: "فخورون بما حققه شركاؤنا في النجاح من الإنجازات، ونسعى من خلال هذه الاحتفالات إلى إظهار مدى تقديرنا لمجهوداتهم التي تساهم في نجاحنا، حيث يعود اهتمامنا بالكباتن بالنفع على مصلحة الشركة عامًة حيث يساهم ذلك في تشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم للعملاء يوميًا، فكباتن كريم هم حلقة الوصل بين الشركة وعملائها، وينعكس نجاحهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء على نجاح منظومة الخدمات التي تقدمها كريم للنقل التشاركي بوجه عام."





وأضاف أبو العلا قائلًا: "تتلخص فلسفة كريم فى تسهيل وتحسين مناحي الحياة للمجتمعات التي نعمل بها، ونعي احتياجات المجتمع المصري ونسعى إلى تيسير حياة الملايين من عملائنا، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب من السيدات والرجال بشركة كريم مصر وتوفير بيئة عمل صحية تساعدهم على خلق حياة ومستقبل أفضل لهم ولأسرهم."

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وشهدت حفلات التكريم فى المدن والمحافظات العديد من الأنشطة الترفيهية وتقديم مختلف الهدايا للفائزين من الكباتن عن طريق كريم وعدد من الشركات، حيث منحت كريم مصر جوائز مالية قيمة لعدد من الفائزين، وخلال احتفالية القاهرة قدمت شركة "كالتكس" للحضور زيوت محركات مجانًا للجميع وأتاحت خدمة فحص سريع لسيارات الكباتن باستخدام قسيمة شرائية لتلك الخدمات، كما قدمت شركة "ماي داي" خصم على خدمات تصليح السيارات على الطريق لكافة الحضور، بالإضافة الى اعطاء 5 فائزين كافة خدماتها بالمجان لمدة عام، بالإضافة الى تقديم "أي فيكس أوتو" قسائم شرائية لكافة الحاضرين بالاضافة لخصم بنسبة 25% على خدمات تصليح السيارات لعدد من الفائزين.

ولم تقتصر الهدايا فقط على خدمات تصليح السيارات بل شملت خدمات أخرى تهتم بحياة الكباتن عامة، حيث قدمت "صحتي"، وهي منصة تقدم برنامج متكامل للخدمات الصحية، قسائم شرائية تستخدم للحصول على فصوحات طبية في المختبرات، بالإضافة إلى قيام صحتي بتقديم خدمات طبية للكباتن أثناء الفعاليات مثل قياس ضغط الدم والسكر والوزن، كما عرضت شركة "أمان" للخدمات المالية والدفع الإلكتروني قسائم شرائية بقيمة 500 جنيه للكباتن.

وفي احتفالية الإسكندرية، قدمت شركة "يور بارتس" (Your Parts) قطع غيار مجانية للكباتن، أما الفائزين في الاحتفاليات المقامة بمدن القناة، فحصلوا على جوائز مالية قيمة وشاشات تليفزيون بالإضافة إلى فرصة الإقامة لمدة ليلتين في أحد الفنادق بالغردقة.

و تعد كريم مصر الشركة الوحيدة التي تتيح للكباتن امكانية الرد على استفساراتهم وحل أى مشكلات قد تواجههم، و ذلك عن طريق مراكز خدمة العملاء و الكباتن الذين يقدمون المساعدة للكباتن و العملاء، مما يعد انعكاسا لاهتمام كريم مصر بكباتنها و عملاءها على حد سواء.