كتب- إسلام ضيف:
يبدأ العاملون بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، من الخميس المُقبل 25 أبريل، إجازة تصل لـ6 أيام؛ بمناسبة عدة أعياد رسمية بالدولة.
ويُعد يوم الخميس المُقبل 25 أبريل، إجازة رسمية بسبب ذكرى عيد تحرير سيناء، أما الجمعة 26 أبريل، فهي إجازة أسبوعية يحصل عليها أغلب العاملين بالدولة، والسبت 27 أبريل فهو الآخر إجازة أسبوعية.
أما يوم الأحد 28 أبريل فهو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والاثنين 29 أبريل إجازة بمناسبة عيد الربيع "شم النسيم"، والأربعاء أول مايو ذكرى عيد العمال.
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ الخميس المُقبل.. 6 إجازات رسمية بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.