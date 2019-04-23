شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات الأموال بين البنوك الإماراتية 13% خلال مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم زادت حركة تحويلات الأموال بين البنوك بالإمارات بنسبة 13.2% خلال مارس 2019 إلى 601 مليار درهم، بزيادة قدرها 70 مليار درهم مقارنة مع فبراير 2019.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي أن التحويلات المالية بين البنوك خلال الربع الأول من 2019 ارتفعت إلى 1.775 تريليون درهم مقارنة مع 1.67 تريليون درهم بالربع الأول من 2018 بزيادة قدرها نحو 105 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 6.3%.

ويشير ذلك إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط المالي والاقتصادي في السوق المحلية، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وأما تحويلات العملاء فقد ارتفعت إلى 821 مليار درهم، في الربع الأول من 2019 مقارنة مع 728 مليار درهم في الربع الأول من 2018 بزيادة قدرها نحو 93 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13% تقريباً.

وهو معدل نمو مرتفع ويظهر تحسناً ملموساً في ملاءة الشركات والأفراد المالية وارتفاع مستويات النشاط والتبادل السلعي والخدمات في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت التحويلات المالية بين عملاء البنوك من الأفراد والشركات إلى 300 مليار درهم خلال الشهر نفسه بنمو بلغت نسبته 21.5% تعادل زيادة بقيمة 53 مليار درهم مقارنة مع قيمة التحويلات المسجلة بين عملاء البنوك في فبراير 2019، التي بلغت 247 مليار درهم.