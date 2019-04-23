الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 9227.93 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 32.91 نقطة ليقفل عند مستوى 9227.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 122 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب, الرياض, سافكو, الدريس, وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة, جبل عمر, الأحساء, الخليجية العامة, وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 2.35%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, البحري، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 4.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3541.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 19 ألف سهم تقاسمتها 50 صفقة.