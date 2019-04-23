شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط ضعف شديد فى السيولة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 801.832 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 476.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.13%، والعرب على 8.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.14%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 615 ألف جنيه، 95.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.