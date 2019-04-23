"منشآت" شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الدمام

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في المعرض العالمي للامتياز التجاري كشريك رسمي، الذي سينطلق بعد غد، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية "الظهران اكسبو".

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ويشارك في المعرض مجموعة من المتحدثين المتخصصين بالنواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري "الفرنشايز"، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني من خلال القيم المضافة التي يحققها، إضافة إلى عدة جلسات تناقش مفهوم صناعة الامتياز التجاري، والتطورات التي حدثت عليها في السنوات الأخيرة، ومفهوم حق الامتياز التجاري وفوائده للمانح والمستفيد، وكيفية صنع علامة تجارية ناجحة، وستستعرض الجلسات خطوات منح الامتياز التجاري "الفرنشايز" وعدد من فرص الامتياز التجاري.

وتأتي مشاركة "منشآت" في إطار سعيها لنشر ثقافة الامتياز التجاري لزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي كون الامتياز التجاري يمثل 4 إلى 6% من الناتج المحلي في دول العالم، ويسهم في خلق 9 وظائف لكل امتياز تجاري، وتعد امتدادا لجهود "منشآت" في بناء صناعة امتياز تجاري مزدهر ومستديم، حيث دشنت "منشآت" منصة الامتياز التجاري منتصف العام الماضي كونه من أهم الأدوات الاستثمارية الفاعلة التي تعمل الهيئة على تفعيلها.

يذكر أن "منشآت" أقامت ملتقى الامتياز التجاري نهاية الشهر الماضي في محافظة جدة استعرض فرص الامتياز التجاري من جميع دول العالم، وتقييم الفُرص التجارية والأفكار، ونقاشات مع مستثمرين آخرين في مجال الامتياز التجاري والتعلم من خبراء هذه الصناعة.