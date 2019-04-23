شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبى الإسلامى يدعم بحث صفقة محتملة بشأن بنك نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك دبى الإسلامى، اليوم، الثلاثاء، إنه حصل على موافقة من مجلس إدارته، لاستكشاف استحواذ محتمل على بنك نور غير المدرج.

وأضاف أكبر بنك إسلامى، فى الإمارات فى بيان، أن مجلس إدارته سمح له بتعيين مستشارين ماليين، لإجراء الفحص الفنى على بنك نور وتقديم رأى واضح بخصوص تقييمه.

ومؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية، مساهم مشترك فى البنكين، وتملك المؤسسة 28.37% فى دبى الإسلامى وأكثر من 22.7% فى نور.

Advertisements

كانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز، هذا الشهر إن بنك دبى الإسلامي، أقدم البنوك الإسلامية فى العالم، يجرى محادثات مع مساهمى بنك نور الذى مقره دبى بشأن استحواذ محتمل.

وقال دبى الإسلامى فى بيان، يوم 14 أبريل، إنه يتفقد بانتظام فرص دعم التوسع بما فى ذلك الاستحواذات.

وأعلن البنك أيضا عن صافى ربح عائد للمساهمين فى الربع الأول من العام بقيمة 1.34 مليار درهم (265 مليون دولار)، بزيادة 15% عن 1.17 مليار درهم قبل سنة.

وارتفع إجمالى الدخل 26% إلى 3.4 مليار درهم، وزاد صافى استثمارات التمويل والصكوك 2% منذ نهاية 2018 إلى 179.3 مليار درهم، وبلغ إجمالى الأصول 226.5 مليار درهم فى نهاية الربع الأول بزيادة 1.3% عنه فى نهاية العام الماضى.