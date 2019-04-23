شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد معرض المنظفات المنزلية لشركة بتروتريد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس طارق الملا معرض المنتجات البترولية "المنظفات والعناية بالمنزل" والخاص بشركة بتروتريد.

واليوم يقوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة فى مجموعة من شركات البترول بأسيوط، ومنها شركة أسيوط لتكرير البترول.

وأبدى الوزير خلال تفقده معرض بتروتريد، تأكيده على أهمية تلك المنتجات، والاهتمام بستويقها باعتبارها منتج محلى.

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