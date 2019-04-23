- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد معرض المنظفات المنزلية لشركة بتروتريد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس طارق الملا معرض المنتجات البترولية "المنظفات والعناية بالمنزل" والخاص بشركة بتروتريد.
واليوم يقوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة فى مجموعة من شركات البترول بأسيوط، ومنها شركة أسيوط لتكرير البترول.
وأبدى الوزير خلال تفقده معرض بتروتريد، تأكيده على أهمية تلك المنتجات، والاهتمام بستويقها باعتبارها منتج محلى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول يتفقد معرض المنظفات المنزلية لشركة بتروتريد.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.